Таможенные платежи в 2017 году увеличились почти на 10%

25 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Таможенные органы в 2017 году перечислили в бюджет Беларуси более Br7 млрд 110 млн, что на 9,6% больше, чем за 2016 год. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.
"Таможенные органы в 2017 году перечислили в бюджет страны более Br7 млрд 110 млн, что на 9,6 % больше, чем за 2016 год. В долларовом эквиваленте собрано на $412 млн больше, чем в 2016 году. Каждый рубль, затраченный на содержание таможенных органов, окупился в 69 рублей", - отметил Юрий Сенько.
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