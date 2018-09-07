7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ханойская торговая корпорация Hapro заинтересована продвигать белорусскую продукцию во Вьетнаме, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.

"Делегация ханойской корпорации посетит Беларусь с намерением найти стратегических партнеров для развития бизнеса в области торговли. Особый интерес она проявляет к белорусским торговым сетям, производителям и импортерам сельскохозяйственной продукции и продуктов ее первичной переработки. Корпорация заинтересована в организации долгосрочных проектов по продвижению белорусской продукции на вьетнамский рынок", - рассказали в центре.

Белорусские предприятия смогут обсудить перспективы сотрудничества с корпорацией 14 сентября в Национальном центре маркетинга.

Hapro - крупная вьетнамская государственная корпорация, ее товарооборот составляет около $400 млн, экспорт осуществляется в более 70 стран мира. Среди направлений деятельности импорт и экспорт пищевой продукции, инвестирование и строительство коммерческих зданий. Национальный центр маркетинга МИД Беларуси оказывает информационную поддержку экспортно ориентированным предприятиям в продвижении их товаров и услуг на зарубежные рынки.

В январе-июне текущего года товарооборот Беларуси и Вьетнама составил $63,1 млн, в том числе экспорт - $38,8 млн, импорт - $24,3 млн. Экспортируются в основном калийные удобрения, грузовые автомобили, тракторы, карьерные самосвалы, шины, полиамиды, товары специального назначения, двигатели, лекарственные средства, изделия из металлов, мясо-молочная и алкогольная продукция.-0-