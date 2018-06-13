Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России в целом находится на подъеме - Медведев

13 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России в целом находится на подъеме. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня на заседании Совета Министров Союзного государства в Москве, в котором принимает участие председатель правительства Беларуси Андрей Кобяков, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Медведев напомнил, что в прошлом году белорусско-российский товарооборот вырос на 23,5%, достигнув $32,4 млрд. "В этом году мы не снижаем темпы, за четыре месяца рост составил 17%", - констатировал он.

Российский премьер-министр также выделил тот факт, что четыре из пяти платежей во взаимной торговле между Беларусью и Россией осуществляются в российских рублях, что, по его мнению, способствуют дедолларизации экономик.

Говоря о повестке дня заседания, Дмитрий Медведев выделил вопросы бюджетных отношений, транспорта, балансов на поставки важнейших видов продукции, формирования общего научно-технологического пространства.

"Для российско-белорусских отношений июнь выдался весьма интенсивным", - сказал руководитель правительство России. Он напомнил, что в начале месяца премьер-министры двух стран встречались в Душанбе, на прошлой неделе состоялось заседание Группы высокого уровня при Совете Министров Союзного государства. А на следующей неделе пройдет Высший госсовет Союзного государства. "Такая плотность контактов подтверждает высокий уровень интеграции", - подчеркнул Дмитрий Медведев.-0-