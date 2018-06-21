Товарооборот между Беларусью и Москвой имеет хорошую динамику - префект

21 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот между Беларусью и Москвой имеет хорошую динамику. Такое мнение высказал сегодня префект Восточного административного округа российской столицы Всеволод Тимофеев в Бресте на заседании рабочей группы по координации взаимодействия Беларуси и Москвы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если сравнить результаты 2017 года с 2016-м, то товарооборот между Москвой и Республикой Беларусь вырос более чем на 28% и составил $6,7 млрд. Это хорошая динамика. Причем мы покупаем больше, чем продаем", - отметил Всеволод Тимофеев.

По его словам, экономические планы Восточного административного округа в первую очередь связаны с Могилевской областью, с которой подписан договор о побратимских отношениях. "Было несколько встреч в Москве с руководством Могилевской области. Мы договорились о том, что проведем совет директоров округа и области. Такое мероприятие состоялось уже в этом году. В понедельник, 25 июня, мой первый заместитель вместе с десятью руководителями предприятий Восточного округа приезжают в Могилев, чтобы уже напрямую договариваться с руководителями предприятий Могилева", - сообщил префект.

Помимо торгово-экономических связей развиваются контакты в гуманитарно-культурной сфере. "Делаем в этом году Московский дворик в Могилеве. Причем его проект обсуждался с жителями города, они принимали в этом участие. Проект предусматривает создание детских площадок, футбольного поля. Такой подарок от москвичей могилевчане получат этим летом", - сказал Всеволод Тимофеев.

Сегодня в Бресте состоялось пятое заседание рабочей группы по координации взаимодействия Беларуси и Москвы. Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в сфере поставок продовольственной продукции, пассажирской, дорожной и коммунальной техники, возможности совершенствования двусторонних отношений белорусских регионов с административными округами Москвы. Большое внимание было уделено также подготовке московско-белорусских мероприятий в этом и в следующем годах, в том числе в рамках V Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, стороны обсудили проект плана программных мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического, гуманитарно-культурного и социального сотрудничества на 2019-2021 годы.

В заседании рабочей группы приняли участие представители министерств и ведомств Беларуси, правительства и префектур Москвы, руководства Брестской и Могилевской областей, а также Мингорисполкома.-0-