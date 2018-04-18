Ценовая ситуация в Беларуси стабильна - Колтович

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ценовая ситуация в Беларуси стабильна, заявил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ценовая ситуация в стране стабильна. Продолжается интенсивная работа с предприятиями естественных монополий, предприятиями-доминантами. В настоящее время в индекс потребительских цен естественные монополии вносят вклад в размере 1,04% из 2,5% инфляции, полученной за первый квартал. Свободный рынок, или предприятия, которые работают в конкурентной среде, внесли вклад 1,46%", - сообщил Владимир Колтович.

По его словам, в перечень занимающих доминирующее положение внесены более 600 предприятий торговли (предприятия, удельный вес которых на товарных рынках составляет более 35%). "Этот перечень постоянно меняется. В прошлом году проанализировали более 150 товарных рынков и включили в доминанты более 130 предприятий, при этом исключили 55", - уточнил министр.

Владимир Колтович отметил, что включение в перечень доминантов дает право устанавливать ценовое регулирование их работы в соответствии с законом "О ценообразовании". "Свободный рынок работает, мы не вмешиваемся в изменения цен. Здесь действуют конкурентные условия, количество предприятий, предлагаемая продукция создают ситуацию соревновательности. Ни одно предприятие не завышает цены необоснованно", - подчеркнул министр.-0-