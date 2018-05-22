Центр комплексного обслуживания инвесторов появится в парке "Великий камень"

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр комплексного обслуживания инвесторов появится в индустриальном парке "Великий камень". Об этом сообщил глава администрации парка Александр Ярошенко сегодня на заседании комитета Белорусской торгово-промышленной палаты по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Офисное здание парка было введено в эксплуатацию в прошлом году. На втором этаже предусмотрено создание центра комплексного обслуживания инвесторов по принципу "одна станция", идет работа по выстраиванию данной модели. Это будет новый для Беларуси опыт, он существенно отличается от принципа "одно окно". Здесь будут размещаться все необходимые органы управления для принятия соответствующих решений. То есть инвестору не придется ехать в Минск, все услуги административного характера будут предоставляться на территории парка", - рассказал Александр Ярошенко.

В настоящее время в индустриальном парке зарегистрировано 34 резидента из Китая, Беларуси, Германии, США, Литвы, Австрии, России, Израиля. "Позиционируем наш парк как площадку для привлечения инвестиций из любой страны мира. Здесь действуют особый правовой режим, налоговые преференции, строительство и приемка объектов проходят в упрощенном режиме. Особое внимание обращаем на соблюдение экологических требований", - отметил глава администрации парка.

Он также подчеркнул, что для размещения производств и других объектов парк обеспечен всеми необходимыми инфраструктурными элементами.-0-