Цифровое сотрудничество является самым перспективным для Беларуси и Эстонии - посол

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Эстонии в Беларуси Мерике Кокаев самым перспективным для Беларуси и Эстонии считает цифровое сотрудничество. Об этом она сообщила журналистам перед открытием Белорусско-эстонского бизнес-форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Мерике Кокаев отметила, что в нынешнем году интерес предпринимателей двух стран к сотрудничеству значительно возрос. "Надеемся, что сегодня они найдут постоянных партнеров для своей деятельности. Мы можем сотрудничать в разных сферах экономики, в том числе в машиностроении, сельском хозяйстве, но самым перспективным считаю цифровое сотрудничество, - сказала посол. - Готовим визит министра иностранных дел Эстонии, который ожидается весной, и к осени готовим визит премьер-министра. С ним приедет большая бизнес-делегация, пройдет форум для предприятий. Такие визиты на высоком уровне помогают бизнесменам найти контакты".

Мерике Кокаев позитивно оценивает уровень товарооборота между Беларусью и Эстонией, для его роста есть резервы.

Как отметил руководитель Йыхвиского представительства Эстонской ТПП Маргус Ильмярв, интерес эстонского бизнеса к Беларуси постоянно растет. "Сегодня приехала бизнес-делегация из 24 человек - это в два раза больше, чем на прошлогодний форум. Все 13 эстонских фирм приехали с конкретными предложениями для сотрудничества: это интересы или в поиске субподрядчика в Беларуси, или в покупке каких-либо компонентов для продукции, или в продаже своих товаров", - рассказал он.

Во время контактно-кооперационной биржи в БелТПП представители 50 белорусских предприятий получат возможность провести двусторонние переговоры с представителями эстонских компаний, заинтересованных в установлении и развитии сотрудничества в сферах производства горно-шахтного оборудования, карьерной техники, металлургической продукции, промышленного оборудования, продуктов, лекарственных препаратов, логистических услуг и других.-0-