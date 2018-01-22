22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровой форум стран Евразии планируется провести в мае в Минске. Об этом сообщила постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Елена Купчина на первом подготовительном совещании 26-го Экономико-экологического форума (ЭЭФ) ОБСЕ, посвященном вопросам цифровой экономики, которое 22-23 января проходит в Вене, сообщили БЕЛТА в Министерстве иностранных дел Беларуси.

Участие в мероприятии принимают представители 57 государств-участников, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, член коллегии (министр) ЕАЭС по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Карине Минасян, а также представители бизнес-кругов и научного сообщества.

В своем выступлении Елена Купчина отметила важность цифровой экономики в контексте технического прогресса и глобализации. Она выразила мнение, что взаимодействие в данной сфере может способствовать преодолению экономической фрагментарности на пространстве ОБСЕ и наведению мостов между Востоком и Западом.

Елена Купчина акцентировала готовность белорусской стороны вносить свой вклад в развитие цифровой темы в повестке дня ОБСЕ и делиться опытом, в том числе с учетом декрета №8 "О развитии цифровой экономики".

Кроме того, глава белорусской делегации анонсировала инициативу Беларуси о проведении в мае этого года в Минске Цифрового форума стран Евразии в целях развития различных форм государственно-частного партнерства, гармонизации национальных цифровых рынков стран Европы и Азии, а также поэтапного формирования панъевразийского цифрового рыночного пространства.

Во время рабочей сессии заседания, посвященной цифровой экономике как движущей силе для роста и взаимосвязанности, в качестве основного докладчика выступит генеральный директор ассоциации "Инфопарк", председатель Конфедерации цифрового бизнеса Беларуси Владимир Басько.-0-