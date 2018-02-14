Турция готова работать с Беларусью на рынках Африки и Ближнего Востока - Йылдырым

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турция готова вместе с Беларусью работать на рынках Африки и Ближнего Востока, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Турции Бинали Йылдырым по итогам переговоров с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы полностью поддерживаем инициативу Беларуси выйти на рынки Африки и Ближнего Востока путем осуществления совместных инвестиций. Мы также поддерживаем наши предприятия, чтобы они осуществляли деятельность в конкурентоспособных сферах в специальных экономических зонах Беларуси", - сказал Бинали Йылдырым.

Достигнутый уровень сотрудничества турецкий премьер-министр не считает пиковой точкой во взаимодействии с Беларусью, это лишь одна из ступеней для дальнейшего развития партнерства, подчеркнул он. По его мнению, практически достигнутый товарооборот в $1 млрд не отражает потенциал белорусско-турецких отношений.

Бинали Йылдырым отметил взаимопонимание между странами как в двусторонних отношениях, так и в региональных и международных вопросах.

Завтра премьеры двух стран примут участие в Белорусско-турецком деловом форуме. Бинали Йылдырым считает важным услышать проблемные вопросы бизнеса, чтобы способствовать их решению на высоком уровне.-0-