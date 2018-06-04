Турция поможет в реализации тканей модернизированного "Сукна"

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турция поможет в реализации тканей модернизированного ОАО "Сукно". Об этом сообщил сегодня журналистам председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Бизнес-план предусматривает выпуск 4 млн пог.м суконных тканей, из которых половина будет в трикотажном исполнении, половина - в текстильном. Речь идет о новом ассортименте, который не перекликается с трикотажными изделиями "Полесья", "Купалинки". Это совершенно другие пряжи, - сказал Николай Ефимчик. - Самые большие риски имеет реализация продукции, потому что "Сукно" не было ранее на рынке с таким ассортиментом. Без посторонней помощи мы сразу достаточно серьезно не продвинемся. Поэтому будем использовать возможности наших зарубежных партнеров. Уже подписали соглашение с турецкой стороной".

От подписания соглашения до его реализации предстоит серьезный путь. "Если все сложится, будем выходить на уровень главы государства для принятия решения о привлечении инвестиций, в том числе иностранных, для того чтобы реализовать этот проект. Предстоит стройка, запуск оборудования, в 2022 году ориентируем, чтобы было и произведено, и продано 4 млн пог.м", - пояснил председатель концерна.

Модернизацию предприятия планируется осуществлять на его нынешней производственной площадке. На "Сукне" работают около 300 человек. "Коллектив намерены сохранить. На базе этого коллектива можно будет дальше развивать производство, привлекать молодежь", - подчеркнул Николай Ефимчик.-0-