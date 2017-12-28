У БУТБ появился официальный представитель в Азербайджане

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) Аркадий Саликов и советник Общественного объединения советов бирж Азербайджанской Республики (ООСБАР) Рауф Гаджиев подписали соглашение, согласно которому ООСБАР становится официальным представителем БУТБ в Азербайджане. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь биржи Роман Янив.
Документ стал логическим продолжением Меморандума о взаимопонимании, подписанного сторонами 30 ноября 2017 года в ходе делового визита заместителя председателя правления БУТБ Ирины Наркевич в Баку.
Соглашением, в частности, предусмотрено, что представитель будет содействовать БУТБ в установлении и развитии деловых контактов с госорганами, субъектами хозяйствования и иными организациями региона своей деятельности, а также заниматься поиском и привлечением резидентов Азербайджана для аккредитации в качестве биржевых брокеров и посетителей биржевых торгов. Помимо этого, ООСБАР обязуется распространять информацию о возможностях и преимуществах биржевой торговли среди представителей азербайджанского бизнес-сообщества, консультировать азербайджанские субъекты хозяйствования по вопросам участия в биржевых торгах и предоставлять БУТБ помощь в организации и проведении деловых встреч, переговоров, семинаров и иных мероприятий, направленных на продвижение услуг и информационно-аналитических продуктов БУТБ в Азербайджане и сопредельных государствах.
Ожидается, что наличие в Азербайджане официального представителя БУТБ позволит бирже активизировать работу с азербайджанскими компаниями, привлечь на электронные площадки БУТБ новых участников и существенно нарастить биржевой товарооборот между странами.-0-
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