3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уборка сахарной свеклы началась в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

В этом году сахарную свеклу необходимо убрать с 99,6 тыс. га. К уборке уже приступили Гродненская, Минская и Могилевская области, остальные регионы начнут чуть позже.

По данным на 3 сентября, сахарная свекла убрана с 2,72 тыс. га, что составляет 2,73% общей площади. В Гродненской области убрано 0,56 тыс. га (1,66% от плана), в Минской - 1,96 тыс. га (5,11%), Могилевской - 0,2 тыс. га (2,76%).

Всего по стране накопано 108,8 тыс. т сахарной свеклы при средней урожайности 400,2 ц/га. На свеклоприемные пункты вывезено 65,1 тыс. т. Продано 11,64 тыс. т сахарной свеклы в счет госзаказа (0,56% к плану).

Сахаристость свеклы составляет 15,99%.-0-