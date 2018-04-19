Участники сделок с токенами могут оформлять первичные учетные документы единолично - Минфин

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники хозяйственных операций с токенами могут оформлять первичные учетные документы в одностороннем порядке. Об этом сообщила начальник главного управления регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита Министерства финансов Беларуси Татьяна Рыбак во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА на тему "Токены - новый объект бухгалтерского учета".

В развитие декрета №8 "О развитии цифровой экономики" Министерство финансов разработало национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности "Цифровые знаки (токены)". "Стандартом предусмотрено, что каждый участник хозяйственной операции, совершенной с использованием токенов, может оформить соответствующий первичный учетный документ единолично. Подпись ответственных лиц других участников хозяйственной операции в этом документе не требуется", - отметила Татьяна Рыбак, разъясняя особенности отражения в бухгалтерском учете операций с токенами.

При этом к единолично составленному первичному учетному документу необходимо приложить подтверждающие документы, например распечатку транзакций из блокчейна или иной распределенной информационной системы, уточнила она.

Форму первичного учетного документа для оформления операций с токенами каждая организация разрабатывает самостоятельно с учетом требований, установленных законом "О бухгалтерском учете и отчетности".

По словам Татьяны Рыбак, такой порядок применяется в отношении любых хозяйственных операций с использованием токенов и призван упростить их документальное оформление.

Специалист подчеркнула, что при выработке методологических подходов к бухгалтерскому учету токенов принималось во внимание участие токенов в кругообороте капитала и экономическое содержание хозяйственных операций, осуществляемых с использованием токенов.

Получаемые организацией токены принимаются к бухгалтерскому учету в зависимости от способа их получения и предполагаемого назначения. В частности, токены, приобретаемые организацией в целях последующей реализации, учитываются в составе товаров, приобретаемые для осуществления удостоверяемых токенами прав - в составе финансовых вложений, а добытые в результате майнинга - в составе готовой продукции. Собственные токены, созданные организацией для размещения, к бухгалтерскому учету не принимаются. Национальным стандартом установлены случаи, при которых токены принимаются к учету на забалансовых счетах. Обязательства, возникающие в результате размещения собственных токенов, учитываются на счетах учета расчетов по кредитам и займам. Первоначальная и последующая оценка токенов зависит от того, как они классифицированы.-0-

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