Урожайность арбузов в Беларуси ожидается выше прошлогодней

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Урожайность арбузов в 2018 году ожидается выше прошлогодней, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором по производству картофеля и плодоовощной продукции главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Татьяна Гуменюк.

"Валовой сбор арбузов в Беларуси с учетом мелких фермерских хозяйств, возможно, будет чуть выше уровня прошлого года. Урожайность этой бахчевой культуры в этом году ожидается выше, чем в 2017-м", - сказала Татьяна Гуменюк.

Посадки бахчевых культур сосредоточены в основном в трех областях - Брестской, Гомельской и Минской. "В Брестской области наибольшие площади под этими культурами у ОАО "Черняны" Малоритского района (10 га). Они ожидают получить 200 т арбузов. В Минской области КФХ "Дружба и К" Смолевичского района выращивает бахчевые на 5 га и ожидает урожай 125 т арбузов. В целом по стране у наиболее крупных производителей занято под арбузы 25,9 га, они прогнозируют валовой сбор около 465 т", - отметила заведующая сектором.

В 2017 году в Беларуси под бахчевые культуры было отведено 42,4 га и произведено 420,7 т арбузов, в том числе в сельхозорганизациях - 20 га (130,8 т), в крестьянских и фермерских хозяйствах - 22,4 га (289,9 т).-0-