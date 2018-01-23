Усилившиеся морозы не нанесли вреда озимым зерновым - Белгидромет

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усилившиеся морозы не нанесли вреда озимым зерновым. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.
Во второй половине января перезимовка озимых культур проходит в условиях зимнего характера погоды. Почва на большей территории Беларуси промерзла до 20-30 см, местами в западной части - до 34-52 см. Только в ряде районов северо-востока и востока страны, а также в отдельных районах Минской и Брестской областей промерзание почвы меньше - 14-18 см. Снежный покров защищает озимые культуры от усилившихся морозов.
Понижение температурного режима в середине января, когда снежный покров практически отсутствовал, угрозы для озимых зерновых культур не представляло. В это время температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых зерновых культур не опускалась до опасных значений. При этом для озимого рапса как наименее морозоустойчивой культуры в юго-восточной части Беларуси, где отмечались самые низкие температуры воздуха, не исключена вероятность повреждений.-0-
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