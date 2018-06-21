Утюпин: новые резиденты СЭЗ намерены реализовать проекты более чем на $440 млн

21 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. С начала года в качестве резидентов белорусских СЭЗ зарегистрированы 24 предприятия, которые намерены реализовать проекты с суммарным объемом инвестиций более $440 млн. Об этом сегодня в Витебске сообщил заместитель министра экономики Беларуси Павел Утюпин на совещании глав администраций СЭЗ, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Павла Утюпина, за 20-летнюю историю существования свободные экономические зоны зарекомендовали себя действенным инструментом социально-экономического развития регионов, занимают достойное место среди механизмов привлечения иностранных инвестиций. По итогам 2017 года предприятия-резиденты произвели около 13% общего объема промышленной продукции по стране. На СЭЗ приходится примерно 16% общереспубликанского экспорта. Резиденты привлекли более $500 млн прямых иностранных инвестиций, их удельный вес по этому показателю составил около 15%.

Отличительной особенностью деятельности предприятий в условиях СЭЗ является более высокий уровень эффективности работы, отметил замминистра. Например, по объемам промышленного производства и экспорта показатели работы СЭЗ превышают общереспубликанские соответственно в 3 и 3,7 раза. В последние годы отмечается тенденции увеличения количества резидентов и прироста по объемам заявленных ими инвестиций под реализацию проектов, что свидетельствует о правильности выбранного пути по совершенствованию условий деятельности СЭЗ, констатировал Павел Утюпин. Разработан проект указа, предусматривающий изменения границ территорий свободных экономических зон, а также расширение возможностей по привлечению источников финансирования для развития инфраструктуры СЭЗ. Документ находится в высокой степени готовности и в ближайшее время может быть принят.

В Беларуси функционируют шесть свободных экономических зон (по одной в каждом областном центре и Минске). Деятельность в качестве резидентов СЭЗ осуществляют более 400 предприятий.-0-