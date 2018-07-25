В Беларуси 15% экспортных деклараций в I полугодии оформлено в авторежиме

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в первом полугодии текущего года 15% экспортных деклараций (от общего числа) оформлено в автоматическом режиме, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
В январе-июне около 40,4 тыс. экспортных деклараций выпущено в автоматическом режиме, что составляет 15% от общего количества таких деклараций. При этом среднее время оформления с момента принятия электронного документа информационной системой таможенных органов до автоматического выпуска товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, в среднем составляет 1-2 минуты.
Также за данный период в авторежиме оформлено 1,1 тыс. импортных деклараций. На эту процедуру уходит 5-6 минут.
"Применение автоматического выпуска товаров, как одного из направлений ускорения совершения таможенных операций, оправдало ожидания как таможенных органов, так и субъектов хозяйствования, - отметили в ГТК. - Таможенный контроль занимает гораздо меньше времени, что в свою очередь в немалой степени способствует решению одной из главных задач - улучшению инвестиционного климата и предпринимательской инициативы в стране".-0-
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