В Беларуси 33% юристов предприятий активно участвуют в нормотворчестве

По данным исследования "Портрет профессионального юриста - 2017", 33% корпоративных юристов Беларуси регулярно изучают нормативно-правовые акты (НПА) по своей отрасли, дают замечания до их принятия. Участие юристов-хозяйственников в разработке НПА говорит о вовлеченности и заинтересованности профессионального сообщества в совершенствовании законодательной системы Беларуси.

Вопрос занятости работников юридических департаментов также является актуальным для белорусского рынка юридических услуг. По результатам прошлогодних исследований было выявлено, что 83% из опрошенных юристов консультировали работников предприятия по личным вопросам, 31% регулярно консультировали учредителей компании по вопросам расторжения брака, регистрации собственности и другим вопросам. В этом году впервые юристам предлагается ответить на вопросы о количестве фактического времени, которое они тратят на выполнение трудовых обязанностей.

Новые тенденции белорусского бизнеса показывают необходимость наличия знаний у юриста не только в области трудового, налогового, гражданского права, но и опыта в решении проблемных вопросов, связанных с информационными технологиями. В рамках исследования в этом году мы хотим узнать, сталкиваются ли юристы в своей работе с договорами на разработку программного обеспечения. В 2017 году 28% опрошенных юристов отметили, что в их работе возникали вопросы, связанные с защитой интеллектуальной собственности.

Как изменилась ситуация за этот год? Что теперь волнует юристов страны? Узнаем по результатам исследования "Портрет профессиональной деятельности юриста - 2018". Вы можете принять участие в исследовании по ссылке http://bit.ly/jurist18 .

Результаты исследования этого года будут презентованы в рамках VI Белорусского форума корпоративных юристов, который состоится 26 октября в гостинице "Пекин".

VI Белорусский форум корпоративных юристов - это крупное мероприятие, в рамках которого эксперты юридического сообщества проанализируют тенденции законодательства 2018 года, а также познакомят участников с будущими изменениями законодательства в 2019 году. Тематика VI Форума посвящена вопросам грузоперевозки, минимизации рисков при проведении закупок, разработки и защиты IT-продуктов, нюансам исполнительного производства и иным актуальным вопросам деятельности субъектов хозяйствования. Современные форматы его проведения предусматривают дискуссионные панели и мастер-классы по темам "Защита товарных знаков", "Банкротство и ликвидация", "Арбитраж", а также специальные сессии для собственников и руководителей организаций с участием спикеров и экспертов.

Спикерами VI Форума являются представители министерств и ведомств, Белорусской республиканской коллегии адвокатов, представители юридических компаний и юридических служб ведущих предприятий Республики Беларусь.

Подробности по короткой ссылке http://bit.ly/bfjurist .

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