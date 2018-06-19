19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 35,5% введенного в январе-мае жилья построено для нуждающихся, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Организации всех форм собственности за 5 месяцев построили 14,8 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию более 1,3 млн кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 468,2 тыс. кв.м общей площади, или 35,5% от общего объема.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с господдержкой построено 317,8 тыс. кв.м, в многоквартирных жилых домах в городах - 286 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 386,7 тыс. кв.м общей площади жилья (29,3% от общего ввода по республике).-0-