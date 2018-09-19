19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 36,7% введенного в январе-августе жилья построено для нуждающихся, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В январе-августе организации всех форм собственности построили 22,8 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 2,024 млн кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 742,1 тыс. кв.м, или 36,7% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 491 тыс. кв.м, в многоквартирных жилых домах в городах - 460,4 тыс. кв.м.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 596,2 тыс. кв.м общей площади жилья (29,5% от общего ввода по республике).-0-
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