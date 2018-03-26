26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут инвестировать в выращивание голубики и бахчевых, сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

"По программе агробизнеса до 2020 года мы будем инвестировать во все направления, которые приносят доход сельскому хозяйству. Предусматриваем в первую очередь развитие плодоводства (выкуп саженцев и посадка садов), завершение строительства хранилищ, которые в высокой степени готовности, развитие картофелеводства, семеноводство многолетних трав. Также это посадка голубики, бахчевых культур, разработка технологии для возделывания данных культур", - рассказал Владимир Гракун.

В этом году планируется заложить новые сады на площади не менее 500 тыс. га, как это предусмотрено программой развития агробизнеса до 2020 года. "На данном этапе разрабатываются проекты, планируется проведение конкурса по посадочному материалу", - сказал замминистра.

По оценке Минсельхозпрода, в последнее время интерес к садоводству растет, особенно со стороны молодежи. "Сегодня есть ряд заявок от молодых фермеров, которые хотели бы заняться плодоводством", - отметил Владимир Гракун.-0-

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