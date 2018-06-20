В Беларуси дополнили перечень инновационных товаров

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 20 июня 2018 года №464 в перечень инновационных товаров Беларуси внесены дополнения и изменения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.
В перечень включены 13 новых товарных позиций, которые прошли государственную научно-техническую экспертизу. Среди них - приборы для космических аппаратов, продукция оптоэлектронной промышленности двойного назначения, техника для заготовки древесины нового поколения и т.д.
Нововведения направлены на стимулирование выпуска инновационной продукции в Беларуси. Производители указанных товаров в течение трех лет смогут пользоваться льготой по налогу на прибыль.
Кроме того, из перечня исключены товары, которые были включены в него три года назад.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3197 BYN
|2.316 BYN
|2.324 BYN
|USD
|2.0052 BYN
|2.002 BYN
|2.006 BYN
|RUB
|3.1516 BYN
|3.142 BYN
|3.16 BYN