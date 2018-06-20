В Беларуси дополнили перечень инновационных товаров

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 20 июня 2018 года №464 в перечень инновационных товаров Беларуси внесены дополнения и изменения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

В перечень включены 13 новых товарных позиций, которые прошли государственную научно-техническую экспертизу. Среди них - приборы для космических аппаратов, продукция оптоэлектронной промышленности двойного назначения, техника для заготовки древесины нового поколения и т.д.

Нововведения направлены на стимулирование выпуска инновационной продукции в Беларуси. Производители указанных товаров в течение трех лет смогут пользоваться льготой по налогу на прибыль.

Кроме того, из перечня исключены товары, которые были включены в него три года назад.-0-