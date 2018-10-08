В Беларуси могут запретить онлайн-торговлю подержанными вещами

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-торговлю подержанными вещами могут запретить в Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Соответствующее предложение содержится в проекте постановления Совета Министров, которым предусматриваются изменения и дополнения в правила продажи товаров при розничной торговле по образцам. Документ вынесен на общественное обсуждение, ознакомиться с ним можно на сайте ведомства.

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