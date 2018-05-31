В Беларуси на финансирование подпрограммы по мелиорации в 2018 году направлено около Br140 млн

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году направлено около Br140 млн на финансирование подпрограммы "Сохранение и использование мелиорированных земель" Государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы, сообщил сегодня на пресс-конференции заведующий сектором кормопроизводства и мелиорации главного управления растениеводства Минсельхозпрода Иван Лазовский, передает корреспондент БЕЛТА.
"По подпрограмме "Сохранение и использование мелиорированных земель" на пятилетку предусмотрено финансирование в объеме Br927,7 млн, в том числе средства республиканского бюджета - Br553 млн и средства местных бюджетов - Br374,7 млн, - сказал Иван Лазовский. - В 2018-м финансирование осталось примерно на уровне прошлого года. В 2017 году оно составило Br138,4 млн, в нынешнем году предусмотрено Br143,2 млн. Но при этом идет оптимизация расходов областных бюджетов, в частности в Витебской области объем финансирования сократился на Br4 млн, то есть на данный момент по этому году мы имеем приблизительно такую же сумму, как и в прошлом".
По подпрограмме "Инженерные противопаводковые мероприятия" объем финансирования в 2017 году составил Br2 млн, в этом году - Br1,8 млн. "В первую очередь мы планируем завершить строительство одного из значимых объектов инженерной защиты и к концу осени ввести его в эксплуатацию", - отметил представитель Минсельхозпрода.-0-
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