В Беларуси началась подготовка прогноза социально-экономического развития на 2019 год

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве экономики 14 апреля под председательством министра Владимира Зиновского состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по подготовке прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2019 год, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Наше заседание сегодня важно с точки зрения старта всей масштабной работы по подготовке прогноза. Мы должны принять решения, которые станут основой для разработки будущих прогнозных документов. Не только на 2019-й, но и на завершающий год текущей пятилетней программы. На этой же основе будет строиться фундамент будущей пятилетки", - подчеркнул министр.

Владимир Зиновский отметил актуальность и важность совместной работы госорганов в формате межведомственной рабочей группы. Это способствует качественной подготовке прогнозных документов. Министр сообщил, что Минэкономики совместно с госорганами уже проделана большая работа по формированию сценарных условий и основных макропоказателей.

На совещании обсуждены представленные НИЭИ Минэкономики параметры внешних и внутренних факторов, их влияние на возможные сценарии развития экономики Беларуси в 2019 году. "Работа по подготовке прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2019 год в формате межведомственной группы будет продолжена", - пояснили в пресс-службе.

В работе группы приняли участие первый заместитель министра энергетики Виктор Каранкевич, заместитель министра экономики Александр Червяков, заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун, заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая, управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, директор Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Виктор Пинигин.-0-