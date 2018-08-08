В Беларуси налаживается система грамотной заготовки кормов - Брыло

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси налаживается система грамотной заготовки кормов - как итог, их питательные свойства улучшаются, растет качество молока, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло в специальном репортаже стартовавшего недавно проекта "На контроле Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"От качественной заготовки корма, от правильной закладки в сенажные траншеи зависит экономика производства молока. У нас по стране за прошлый год рентабельность продаж молока составила 20,1%, за период этого года чуть-чуть выше - 20,3%. Система понимания того, как должны заготавливаться корма, постепенно в стране проясняется", - сказал Игорь Брыло.

Сюжет посвящен проблеме заготовки кормов. Этот вопрос на личный контроль взял Президент Беларуси Александр Лукашенко. Заготовка травяных кормов должна вестись таким образом, чтобы заложенная на зиму еда для скота не сгнивала из-за несоблюдения технологии. Никакие концентраты и энергетические компоненты не могут восполнить низкие питательные свойства испорченного сенажа.

Чтобы полностью закрыть вопрос с хранением качественного корма, до 1 октября в стране должны построить свыше 1,7 тыс. специальных траншей. В них планируют заложить около 3,5 млн т кормов. Пока в эксплуатацию ввели чуть более 40% необходимого количества траншей. Но задачу, которую Президент поручил решить еще год назад, аграрии обещают выполнить в срок.

Глава государства ставит жесткую, но вполне выполнимую задачу - заготовить в текущем году в хозяйствах страны полуторагодичный запас травяных кормов на зиму. В крепких хозяйствах, где производство мяса и молока остается главным источником дохода - это словно подушка безопасности на случай неурожая.

За выполнением поручения следят и контролеры. Как отметил заместитель начальника управления Комитета госконтроля Беларуси Владимир Дыбаль, мониторинг был проведен в 153 сельхозорганизациях. И оказалось, не везде уделяется должное внимание к созданию высокопродуктивных кормовых угодий, нарушается технология их ухода. В результате получается низкая продуктивность. Кроме того, в некоторых организациях нарушались технические регламенты заготовки кормов, закладывалась сенажная масса с повышенной влажностью.-0-