В Беларуси переформатируют систему поддержки малого и среднего предпринимательства

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо переформатировать систему поддержки малого и среднего предпринимательства, заявил журналистам заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич, комментируя стратегию развития малого и среднего предпринимательства "Беларусь - страна успешного предпринимательства" на период до 2030 года, утвержденную постановлением Совета Министров от 17 октября 2018 года №743, передает корреспондент БЕЛТА.

"Стратегия не отменяет ранее принятые документы, а еще более конкретизирует среднесрочную и, возможно, долгосрочную перспективу развития отношений в сфере предпринимательства, собственности и ставит определенные цели. Самым важным является то, что мы четко понимаем: для достижения показателей, которые заложены в стратегии устойчивого развития, в госпрограмме "Малое и среднее предпринимательство в Беларуси" на 2016-2020 годы, мы должны переформатировать систему поддержки малого и среднего предпринимательства. Возможно (это сейчас находится в проработке) оптимизировать организации, которые оказывают эту поддержку, и в принципе есть задумка пересмотреть круг тех субъектов, которых мы относим к малому и среднему предпринимательству. Всем этим занимается Министерство экономики и в дальнейшем будет внесено в правительство", - сказал Дмитрий Матусевич.

По его словам, поступательное развитие экономики должно базироваться на развитии предпринимательства. "Поэтому все органы госуправления будут использовать эту стратегию для того, чтобы принимать управленческие решения. Этот документ формализовал деятельность правительства и, по сути, является элементом его программной деятельности. Мы идем поэтапно к росту доли малого и среднего предпринимательства как одного из драйверов роста экономики на среднесрочную перспективу. Наша задача - создавать равные правила игры, но если мы видим, что нам необходимо развивать более быстрыми темпами тот или иной вид предпринимательской деятельности, то мы должны использовать больше регуляторных предложений финансовой или нефинансовой поддержки", - отметил замминистра.

Стратегия направлена на дальнейшее улучшение условий функционирования предпринимателей малых и средних организаций, подчеркнул Дмитрий Матусевич. "Каждая строчка в стратегии является очень серьезным пластом работы для государственных органов", - добавил он.

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства "Беларусь - страна успешного предпринимательства" на период до 2030 года принята для повышения экономической свободы предпринимательства и увеличения его вклада в социально-экономическое развитие страны, формирования конкурентной среды и обеспечения равных условий хозяйствования для субъектов различных форм собственности. Документ определяет приоритетные направления на среднесрочную и долгосрочную перспективу, основные задачи и принципы совершенствования государственного регулирования и поддержки развития предпринимательства.

Реализация стратегии планируется в два этапа: переходный этап - 2018-2020 годы (совершенствование институциональной базы и инфраструктуры), основной этап - 2021-2030 годы (создание и функционирование конкурентоспособного и адаптивного предпринимательского сектора национальной экономики). В результате реализации стратегии при согласованных действиях госорганов и бизнеса долю субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме валовой добавленной стоимости планируется довести к 2030 году до 50%.-0-