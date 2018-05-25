В Беларуси планируется использовать 20,3% твердых коммунальных отходов в 2018 году

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется использовать 20,3% твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2018 году, сообщила сегодня на пресс-конференции главный специалист по информационной работе ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Нина Кульбеда, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2017 году доля извлечения вторичных материальных ресурсов (ВМР) из твердых коммунальных отходов составила около 17%. В соответствии с Национальной стратегией по обращению с ТКО и ВМР до 2035 года, перед нами стоит задача в 2018 году извлечь 20,3% ВМР из твердых коммунальных отходов. Иными словами, пятая часть данных отходов должна пойти на повторное использование в качестве вторсырья. Нынешняя инфраструктура позволяет достичь этого результата", - сказала Нина Кульбеда.

В 2017 году было собрано 654 тыс. т вторичных материальных ресурсов, что на 9% больше, чем в 2016-м. Это отходы бумаги, стекла, полимерные отходы, изношенные шины, отработанные масла, старая бытовая и компьютерная техника. "В январе-апреле 2018 года собрано 207 тыс. т вторичных материальных ресурсов. Сравнение с аналогичным периодом прошлого года говорит о том, что и в этом году должна сохраниться положительная динамика сбора в целом по стране. Наибольший рост за четыре месяца наблюдается по сбору отходов электронного и электрического оборудования - в 1,8 раза. Сбор отработанных машинных масел возрос на 43%, отходов бумаги - почти на 12%, полимерных отходов - 7,3%. Увеличился и сбор изношенных шин", - отметила специалист.

Нина Кульбеда рассказала об основных направлениях работы ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" в 2018 году. В частности, за счет поступающих средств производителей и поставщиков товаров и упаковки продолжится экономическое стимулирование извлечения ВМР из твердых коммунальных отходов через выплату компенсаций тем организациям, которые собирают ВМР и направляют их на использование либо обезвреживание. "Продолжится и развитие инфраструктуры раздельного сбора отходов и их подготовки к использованию, в том числе работа по установке контейнеров для раздельного сбора отходов. На этот год запланировано приобретение более 18 тыс. контейнеров для сбора отходов стекла, бумаги, пластика, смешанного сбора ВМР. Из крупных проектов средства производителей и поставщиков в этом году будут направлены в том числе на модернизацию ОАО "Бумажная фабрика "Спартак", создание в Гродненской области производства RDF-топлива из коммунальных отходов, подготовку внедрения в стране депозитно-залоговой системы сбора упаковки, а также на строительство мусороперерабатывающего завода в Витебске", - добавила она.

В Беларуси 420 организаций занимается сбором вторичных материальных ресурсов и их подготовкой к использованию. В жилом секторе установлено около 87 тыс. специальных контейнеров для сбора отходов бумаги, стекла, пластика, в том числе около 9 тыс. контейнеров установили в 2017 году. Осуществляется также сбор отработанных элементов питания, энергосберегающих ламп в торговых объектах: установлено почти 3,3 тыс. контейнеров для сбора батареек и более 700 - для сбора ртутьсодержащих ламп. В механизме по сбору ВМР значительную роль играет и бесплатный вывоз из домов отходов электронного и электрического оборудования системой ВТИ-такси, система заготовительных пунктов вторсырья (всего функционирует более 1,6 тыс. пунктов).-0-