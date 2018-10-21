В Беларуси планируется создать систему мониторинга решений госорганов в отношении бизнеса

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется создать систему мониторинга решений государственных органов, которые будут препятствовать или ущемлять права бизнеса. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказал министр экономики Дмитрий Крутой, сообщает БЕЛТА.

По его словам, равные условия на рынке для всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности - это один из основных принципов работы в сегменте МСП. "Считаем, что здесь очень важным инструментом будет оценка регулирующего воздействия. Наше министерство является координирующим центром. Я могу гарантировать, что к февралю, когда этот инструмент у нас заработает, будет создана полноценная система мониторинга всех решений всех государственных органов, которые будут препятствовать или ущемлять права бизнеса", - отметил Дмитрий Крутой.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность введения штрафов для чиновников за антиконкурентные действия, министр добавил, что "это будет прописано в Программе развития конкуренции в Республике Беларусь - важном документе, который сейчас готовится".-0-