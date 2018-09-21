21 сентября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси планируют создать грузовой электромобиль. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник НИЦ "Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин" Александр Белевич, передает корреспондент БЕЛТА.
"Готовится проект по созданию грузового электромобиля", - сказал Александр Белевич.
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