21 сентября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси планируют создать грузовой электромобиль. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник НИЦ "Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин" Александр Белевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Готовится проект по созданию грузового электромобиля", - сказал Александр Белевич.

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