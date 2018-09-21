Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
21 сентября 2018, Пт
+25°C
Ясно EUR 2.4436
USD 2.0884
RUB 3.1453
Главное
Александр Лукашенко в аэропорту Белорусско-российские переговоры пройдут сегодня в Сочи
Президент
В Беларуси уверены в долгосрочном и эффективном развитии сотрудничества с Китаем - Мясникович
Экономика
Беларусь представила в МАГАТЭ подходы по обеспечению общественной приемлемости при строительстве АЭС
Общество
"Нам долго не везло!" Фельдшер скорой помощи выиграла квартиру в Минске от "Евроопт"
Общество
Беларусь служит хорошим примером для других стран в работе по достижению ЦУР - замгенсека ООН
Политика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Нигерия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в области машиностроения
12:16 Экономика
Белорусский парламент рассчитывает на активизацию сотрудничества с ПАРЛАТИНО
12:12 Политика
Дожди и до +26°С - о погоде в Беларуси 22 сентября
11:46 Общество
Группа Kiss объявила о прощальном туре
11:41 Калейдоскоп
В городе Высокое 20 сентября побит температурный рекорд 29-летней давности
11:37 Регионы
Торговым советникам дипмиссий представят экономический и инвестиционный потенциал Беларуси
11:36 Экономика
В Беларуси планируют создать грузовой электромобиль
11:27 Экономика
Позиция эксперта в арбитражном суде во многом определяет исход процесса - Слижевский
11:27 Общество
Число жертв крушения парома в Танзании возросло до 86 человек
11:20 В мире
Предприятия Минпрома в январе-августе увеличили экспорт на 19,7%
11:17 Экономика
В Гомельской области планируют в 2019 году вдвое увеличить объем ввода жилья с господдержкой
11:11 Регионы
В Миорском районе в поле горел кормоуборочный комбайн
11:10 Происшествия
Госавтоинспекция усилила контроль на автодороге Минск-Молодечно-Нарочь
11:03 Регионы
Премьеру фильма "Жизнь после жизни" покажут на фестивале "Зов Полесья"
10:57 Культура
velcom с 1 октября повысит тарифы на фиксированную связь
10:56 Общество
Белорусские хирурги провели уникальную операцию на сердце трехмесячному ребенку
10:53 Общество
Лукашенко объявил Благодарность работникам БелАЗа и "Белавиа"
10:41 Президент
Минэкономики Беларуси уполномочено подписать соглашение с Китаем по Национальному футбольному стадиону
10:40 Президент
Сотрудникам БЕЛТА объявлена Благодарность Президента
10:40 Президент
Начался отбор кандидатов на проведение III Европейских игр
10:38 Спорт
Все новости
Темы
Право на защиту: советы адвоката Право на защиту: советы адвоката
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Официальный визит Лукашенко в Россию Официальный визит Лукашенко в Россию
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Беларуси планируют создать грузовой электромобиль

Экономика 21.09.2018 | 11:27

21 сентября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси планируют создать грузовой электромобиль. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник НИЦ "Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин" Александр Белевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Готовится проект по созданию грузового электромобиля", - сказал Александр Белевич.

/Будет дополнено/.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Беларусь, разработки
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4436 BYN 2.443 BYN 2.453 BYN
USD
2.0884 BYN 2.073 BYN 2.08 BYN
RUB
3.1453 BYN 3.13 BYN 3.145 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Сочи
Все видео

Фотоновости

Торговым советникам дипмиссий представят экономический и инвестиционный потенциал Беларуси
Все фото

Инфографика

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России Беларусь сохраняет лидирующие позиции среди торговых партнеров России в СНГ. В свою очередь Россия традиционно остается основным торговым партнером Беларуси.
Вся инфографика
Президент
Чжао Лэцзи и Александр Лукашенко Лукашенко: для Беларуси важно дальнейшее углубление взаимодействия с Китаем
Лукашенко объявил Благодарность работникам БелАЗа и "Белавиа"
Минэкономики Беларуси уполномочено подписать соглашение с Китаем по Национальному футбольному стадиону
Политика
Наталья Кочанова Беларусь готова стать региональным центром продвижения инициатив Китая - Кочанова
Белорусский парламент рассчитывает на активизацию сотрудничества с ПАРЛАТИНО
Беларусь служит хорошим примером для других стран в работе по достижению ЦУР - замгенсека ООН
Происшествия
Фото из архива В Россонском районе при пожаре в частном доме погибли две женщины
В Миорском районе в поле горел кормоуборочный комбайн
Крупная партия марихуаны изъята у витебчанина
Общество
Во время встречи Беларусь и Китай в 2019 году совместно проведут Год образования
Дожди и до +26°С - о погоде в Беларуси 22 сентября
Позиция эксперта в арбитражном суде во многом определяет исход процесса - Слижевский
Регионы
Фото из архива Афиша выходного дня: праздники Азербайджана и Индии, День без автомобиля и театральные фестивали
В городе Высокое 20 сентября побит температурный рекорд 29-летней давности
В Гомельской области планируют в 2019 году вдвое увеличить объем ввода жилья с господдержкой
Спорт
Во время матча. Фото ФК "Види" Футболисты БАТЭ победили "Види" в первом матче группового этапа Лиги Европы
Начался отбор кандидатов на проведение III Европейских игр
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала самой молодой чемпионкой мира
Технологии
Фото CNet Стартуют мировые продажи новых моделей iPhone
Российский центр подготовки космонавтов получил технику для тренировки участников межпланетных перелетов
Amazon представила приборы с голосовым помощником
Культура
Около 200 изданий Библии на разных языках мира экспонируются в Минске
Премьеру фильма "Жизнь после жизни" покажут на фестивале "Зов Полесья"
Белорусский композитор и продюсер Олег Елисеенков отмечает 60-летие
В мире
Тереза Май во время саммита в Зальцбурге. Фото AFP via Getty Images ЕС не согласился на Brexit по плану Терезы Мэй
Число жертв крушения парома в Танзании возросло до 86 человек
В США пятеро человек пострадали во время стрельбы на поминках
Калейдоскоп
Фото Darksite Райан Рейнольдс поделился видео со съемок нового фильма Майкла Бэя
Группа Kiss объявила о прощальном туре
Сергей Шнуров выпустил клип без мата
Все круглые столы
Круглый стол Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович 12 сентября Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Какие реформы нужны туристической отрасли Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Газета 7 дней
ОРША: новое время древнего города
Время первых
Первым был Комарин
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия