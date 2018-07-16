В Беларуси предлагается продлить освобождение грузовиков стандарта Евро-6 от утильсбора

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается продлить освобождение грузовиков стандарта Евро-6 от уплаты утилизационного сбора. Соответствующий проект указа размещен на сайте Министерства транспорта и коммуникаций, сообщает БЕЛТА.

Проект разработан с целью развития международных автомобильных перевозок грузов. Предусматривается продление на 2019-2020 годы срока действия указа №67 "О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов" в части освобождения от уплаты утилизационного сбора транспортных средств экологического класса 6. К ним относятся тягачи седельные с полной массой свыше 12 т, но не более 20 т, а также моторный транспорт для перевозки грузов с полной массой свыше 20 т, но не более 50 т.

Предложения по проекту указа можно направить на электронный адрес project@niit.by до 20 июля текущего года включительно.-0-