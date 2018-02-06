6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается создать единого оператора по продаже неиспользуемой недвижимости на базе Института недвижимости и оценки. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на заседании Президиума Совета Министров обсуждается вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества. Одна из предлагаемых мер для более активного использования имущества - создание единого оператора по его продаже.

"Чтобы не создавать новых субъектов, не менять законодательство, мы определились, что Институт недвижимости и оценки будет выполнять ряд функций. Данное юридическое лицо будет выполнять всю предпродажную подготовку объектов, включая, если надо, оформление правоудостоверяющих документов на недвижимость, проводить аукционы, - пояснил Андрей Гаев. - То есть весь объем задач, которые надо решить для вовлечения в оборот, будет решаться этой структурой".

Сначала технология будет отработана на акционерных обществах. Если эксперимент будет успешным, то такой подход будет распространяться и на госимущество, добавил Андрей Гаев.-0-