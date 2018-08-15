15 августа, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси предлагается создавать спецсчета для развития инфраструктуры в индивидуальной застройке. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаем предложить несколько вариантов решения вопроса (развития инфраструктуры в индивидуальной жилой застройке. - Прим. БЕЛТА). Первое - это создание спецсчетов, куда будут поступать деньги от продажи свободных земельных участков, чтобы потом эти деньги шли на развитие инфраструктуры, а не направлялись в общий бюджет районов", - сказал Александр Авраменко.

Он отметил, что райисполкомам поручено сформировать достаточное количество участков вокруг населенных пунктов. "Каждый район должен выбрать такие участки, - пояснил Александр Авраменко. - Использование существующей части инфраструктуры и параллельное строительство новой приведет в том числе к развитию этих населенных пунктов".

В Беларуси по состоянию на 1 июля для индивидуального жилищного строительства отведено 111 тыс. 818 га, или 63 тыс. земельных участков. В перечне свободных (незанятых) 28,5 тыс. участков. В очереди на получение участков состоит 62 тыс. 701 семья, из них 59 тыс. 248 - на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Таким образом, количество участков, обеспеченных градостроительной документацией и включенных в перечень свободных, на 8,6% превышает количество граждан, взятых на учет согласно спискам очередности желающих получить такие земельные участки, уточнил начальник управления жилищной политики. По его словам, наиболее сложная ситуация по обеспечению земельными участками наблюдается в Гродненской и Минской областях. -0-