В Беларуси предлагают ввести налоговый вычет на медуслуги

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагают ввести социальный налоговый вычет по подоходному налогу в сумме расходов плательщика на медицинские услуги. Этот вопрос обсуждался на заседании специальной межведомственной рабочей группы, осуществляющей подготовку предложений о комплексной корректировке Налогового кодекса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МНС.

"Очередное июньское заседание специальной межведомственной рабочей группы планировалось посвятить рассмотрению главы 18 Налогового кодекса "Земельный налог". Однако, прежде чем перейти к обсуждению, участникам встречи пришлось вернуться к обсуждаемой недавно теме подоходного налога с физических лиц. Вновь был поднят вопрос о расширении оснований для применения социального налогового вычета по подоходному налогу в сумме расходов плательщика на оплату медицинской помощи", - пояснили в ведомстве.

Данное предложение рассматривалось среди других инициатив подобного плана на одном из предыдущих заседаний. Речь в том числе шла о предоставлении плательщикам права на применение социального налогового вычета в сумме расходов на получение второго и последующего высшего, среднего специального или профессионально-технического образования, а также на прохождение переподготовки и повышения квалификации. "Согласно записи в протоколе, по итогам обсуждения предложения были отклонены. Тем не менее со стороны Минского столичного союза предпринимателей и работодателей поступило предложение пересмотреть это решение в отношении медицинских услуг", - отметили в МНС.

Исходя из прозвучавших выступлений, основной посыл инициативы по предоставлению указанной налоговой льготы заключался в следующем: если простимулировать граждан, предоставив им право на применение социального налогового вычета по подоходному налогу в сумме расходов на оплату медицинской помощи, то это в свою очередь окажет стимулирующее воздействие на развитие платной медицины, обеспечит рост объемов ее услуг и сокращение бюджетных затрат на здравоохранение. При этом в качестве доводов неоднократно звучали ссылки на опыт других стран, в том числе России.

"Работа нашей группы должна быть сконцентрирована на другом направлении. Никто не ставил перед нами задачу расширять налоговые льготы. У нас есть поручение главы государства, наоборот, это оптимизировать. Поэтому давайте мы будем просто выполнять свою работу - работать над тем, что нам поручили: простота, удобство, совершенствование налогового администрирования", - подчеркнула заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

Вопрос о возможности расширения права физических лиц на применение социального налогового вычета по подоходному налогу в сумме расходов на оплату медицинской помощи остался открытым. Было решено предложить Министерству здравоохранения дать оценку поступившему предложению и представить необходимые данные в целях его дополнительного изучения.

Участники заседания также обсудили ряд аспектов, связанных с корректировкой главы 18 Налогового кодекса. В частности, по предложению республиканского общественного объединения "Белорусская научно-промышленная ассоциация" рассматривался вопрос о порядке платы за право заключения договора аренды земельного участка. Как следовало из озвученной позиции заместителя председателя БНПА Сергея Вариводы, необходимо совершенствовать существующий механизм взимания платы за право аренды земельных участков, снизить ее размер, а также создать равные условия заключения договоров аренды земельных участков для государственных и частных организаций.

В частности, для того, чтобы обеспечить соблюдение заложенного в статье 2 Налогового кодекса принципа всеобщности и равенства налогообложения, предложено в перспективе вернуться к законодательной практике предоставления земель в пользование с уплатой земельного налога, упразднив при этом плату за право аренды и арендную плату. На текущий же момент предлагалось инициировать внесение соответствующих изменений в указ от 1 марта 2010 года №101 "О взимании арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности". Плату за право аренды земельного участка, ставки которой установлены постановлением правительства, предложено снизить в десять раз.

Во время дискуссии по этим и другим аспектам участники пришли к выводу о необходимости более тщательного изучения вопросов "земельной" проблематики. Решено обратиться в Государственный комитет по имуществу с просьбой проанализировать направления, связанные с порядком формирования платы за право аренды и арендной платы за земельные участки, механизмом взимания такой платы и вопросами освобождения субъектов от ее уплаты в разрезе действующего законодательства. Принято также решение дополнительно проработать совместно с Госкомимуществом предложения об определении функционального назначения земельных участков в зависимости от цели их использования, указанной в решении о предоставлении земельного участка.

Кроме того, дано поручение МНС и Министерству финансов проработать поступившее от представителя Белорусского союза предпринимателей предложение об унификации налоговой льготы по земельному налогу и налогу на недвижимость в отношении организаций, которые осуществляют деятельность в сферах образования и здравоохранения.

Участники заседания одобрили ряд предложений Министерства по налогам и сборам, в том числе предусматривающее установление ограничения на принятие местными Советами депутатов решений по увеличению ставок земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных общественным объединениям инвалидов, а также унитарным предприятиям и учреждениям таких объединений.

Планируется продолжить обсуждение предложений по корректировке главы 18 на одном из ближайших заседаний.-0-