В Беларуси прорабатываются возможности привлечения внешнего финансирования развития инфраструктуры СЭЗ

21 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси прорабатываются возможности привлечения внешнего финансирования проектов по развитию инфраструктуры свободных экономических зон (СЭЗ). Об этом сообщил сегодня заместитель министра экономики Павел Утюпин в Витебске на совещании глав администраций СЭЗ, передает корреспондент БЕЛТА.

Павел Утюпин отметил, что помимо улучшения инвестиционного и делового законодательства немаловажным вопросом для развития СЭЗ является совершенствование инженерной подготовки занимаемых ими территорий. В этом направлении ведется постоянная работа, тем не менее одним из сдерживающих факторов остается состояние энергетической инфраструктуры на площадках СЭЗ.

После изучения предложений компаний, которые готовы прийти в Беларусь в ближайшее время для реализации проектов на условиях СЭЗ, выяснилось, что только для обеспечения их энергопотребностей необходимо инвестировать в развитие сетей около $53 млн, констатировал Павел Утюпин. Для этого Минэкономики активно прорабатывает вопрос привлечения долгосрочных кредитных ресурсов, в частности, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка. "Это долгосрочные, дешевые с точки зрения стоимости ресурсов инструменты, которые позволят решить накопившиеся в СЭЗ вопросы с энергетикой и двигаться дальше по пути развития", - отметил замминистра.

Вместе с тем, направив эти ресурсы на совершенствование энергетической инфраструктуры, в перспективе можно будет привлечь порядка $1 млрд по проектам, заявленным к реализации потенциальными резидентами СЭЗ. "То есть $53 млн позволят привлечь в несколько раз больше инвестиций, что можно расценивать как эффективное вложение ресурсов и по окупаемости, и с точки зрения налогообложения", - резюмировал Павел Утюпин.

В Беларуси функционируют шесть свободных экономических зон (по одной в каждом областном центре, включая Минск). Деятельность в качестве резидентов СЭЗ осуществляют более 400 предприятий.-0-