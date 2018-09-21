В Беларуси проверили магазины с дешевыми товарами легпрома: запрещена продажа продукции на Br38,8 тыс.

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проверили магазины с дешевыми товарами легпрома, в результате запрещена продажа продукции на Br38,8 тыс. Такая информация размещена на сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

МАРТ с участием областных и районных исполнительных комитетов, Министерства здравоохранения, Государственного комитета по стандартизации и Министерства внутренних дел провел совместные мониторинги 27 торговых объектов в Кобрине, Жодино, Речице, Полоцке, Новополоцке, Гродно, Бобруйске и Минске, реализующих товары легкой промышленности по низким ценам. Во всех торговых объектах, принадлежащих 23 субъектам хозяйствования, установлены нарушения законодательства о торговле: недоведение полной и достоверной информации о продавце, реализуемом товаре, его производителе и т.д. Также имело место отсутствие документов об оценке соответствия, несоблюдение требований технических регламентов Таможенного союза.

"Установленные факты указывают на непринятие субъектами хозяйствования мер по обеспечению безопасности реализуемой продукции, в том числе продукции, предназначенной для детей и подростков. Иными словами, в продажу допускается некачественная продукция, несущая потенциальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан", - отметили в МАРТ. По итогам контрольных мероприятий запрещена реализация небезопасной продукции на сумму более Br38,8 тыс., субъектам хозяйствования выдано 53 рекомендации об устранении выявленных нарушений. В случае невыполнения рекомендаций к ним могут быть применены меры административной ответственности.

По фактам повторно выявленных нарушений, аналогичных установленным в ходе предыдущих мониторингов, рассматривается вопрос о начале административного процесса в отношении виновных лиц 13 субъектов хозяйствования.

В целях минимизации рисков МАРТ призывает потребителей воздержаться от покупок в случае отсутствия у продавца документов, подтверждающих качество и безопасность товара (сертификат соответствия, декларация о соответствии и др.). Продавец обязан по требованию потребителя предоставлять документы, подтверждающие качество товара.-0-