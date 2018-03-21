21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывается указ о поддержке экспортеров для участия в международных выставках, сообщил сегодня журналистам старший советник управления координации внешнеэкономической деятельности МИД Евгений Лазарев, передает корреспондент БЕЛТА.
Отвечая на вопрос, на какой стадии находится разработка указа о поддержке экспортеров для участия в международной выставочной деятельности, представитель МИД сказал, что такой документ в настоящее время разрабатывается. "Но это не простой документ. Необходимо четко выделить и согласовать те критерии, по которым будет оказываться эта помощь. Она должна быть адресной и действенной. Именно сейчас данным вопросом МИД совместно с другими заинтересованными госорганами и занимается", - подчеркнул он.
Евгений Лазарев пояснил, что необходимая правовая основа создается, чтобы обеспечить эффективность использования бюджетных средств при организации международных выставок.-0-
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