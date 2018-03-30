30 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. В Беларуси с начала года заключено более 2,7 тыс. договоров на кредитование строительства жилья по указу №240. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году по указу №240 заключено более 2,7 тыс. кредитных договоров, открыто кредитных линий на сумму порядка Br140 млн, освоено уже Br75 млн", - отметил Александр Горваль.

По его словам, несмотря на то что в текущем году запланировано увеличение почти вдвое объема строительства жилья с господдержкой по сравнению с 2017 годом, выполнение задания вполне реально, поскольку существенно увеличено финансирование. "Этому способствует указ №240, который позволил привлечь в этом году Br562 млн. Есть заинтересованность у банков в течение года еще средства добавить. Сейчас вопрос прорабатывается. Потому что надо рассмотреть возможность увеличения объемов субсидий на поддержку кредитов по указу №240 в бюджете. Это также прорабатывается", - отметил Александр Горваль.

Указ №240 об адресном субсидировании в жилищном строительстве вступил в силу 6 августа 2017 года. Государственные субсидии будут предоставляться на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам - также на погашение части основного долга по таким кредитам. Получателями субсидий могут быть все граждане, имеющие право на получение государственной поддержки в соответствии с указом №13 от 6 января 2012 года.-0-