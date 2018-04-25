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В Беларуси создается абсолютно новый сегмент экономики - Пирштук

Экономика 25.04.2018 | 12:58
Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию Новости сюжета Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию
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25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создается абсолютно новый сегмент экономики. Об этом сегодня во время круглого стола в Палате представителей заявил заместитель ее председателя Болеслав Пирштук, передает корреспондент БЕЛТА.

Болеслав Пирштук отметил, что тема развития предпринимательства стала одной из ключевых в экономическом блоке Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию 24 апреля. Глава государства нацелил парламентариев на активную работу по реализации декретов №7 и №8 о развитии предпринимательства и цифровой экономики. Болеслав Пирштук обратил внимание, что принятие этих документов стало важным этапом для Беларуси. "В стране зарождается абсолютно новый сегмент для развития экономики", - подчеркнул он.

Параллельно будет совершенствоваться традиционная модель экономики, связанная с реальным сектором. Важная роль в этом процессе отводится и парламенту. В конечном итоге совместная работа должна способствовать выполнению задачи, которую поставил ранее Президент - к концу следующей пятилетки ВВП должен достигнуть $100 млрд. "Это очень напряженная задача. Мы должны прибавлять очень серьезными шагами, чтобы выйти на такие параметры", - отметил Болеслав Пирштук. В то же время главной целью он назвал рост уровня жизни и благосостояния белорусов.

Круглый стол в Палате представителей проводит Постоянная комиссия по экономической политике. Как пояснил ее председатель Владислав Щепов, парламентарии вместе с представителями заинтересованных министерств и ведомств, бизнес-союзов изучают практические аспекты реализации декрета №7. Такой обмен опытом позволит выявить и устранить проблемы, которые тормозят реализацию декрета. Кроме того, парламентарии рассчитывают получить рекомендации для использования в дальнейшей законодательной деятельности, работе в округах.-0-

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Теги
выступления, Лукашенко, Палата представителей, экономика Беларуси
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