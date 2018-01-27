В Беларуси установили предельный размер годовой процентной ставки по микрозаймам

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установили предельные размеры получаемых заимодавцем с заемщика процентов в годовом исчислении (годовую процентную ставку) по микрозаймам. Соответствующее постановление правления Национального банка Беларуси №20 от 19 января 2018 года официально опубликовано сегодня на
Предельный размер годовой процентной ставки по микрозаймам, предоставляемым некоммерческими микрофинансовыми организациями, созданными в организационно-правовой форме фонда, не может превышать размер ставки рефинансирования, установленной Нацбанком на дату заключения договора микрозайма. Если речь идет о некоммерческих микрофинансовых организациях, созданных в организационно-правовой форме потребительского кооператива (потребительских кооперативах финансовой взаимопомощи), - двукратный размер ставки рефинансирования.
Эти требования не распространяются на договоры, заключенные до вступления в силу постановления. Документ вступает в силу с 1 апреля 2018 года.-0-
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