В Беларуси утверждена стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства "Беларусь - страна успешного предпринимательства" на период до 2030 года утверждена постановлением Совета Министров от 17 октября 2018 года №743, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Стратегия принята для повышения экономической свободы предпринимательства и увеличения его вклада в социально-экономическое развитие страны, формирования конкурентной среды и обеспечения равных условий хозяйствования для субъектов различных форм собственности. Документ определяет приоритетные направления на среднесрочную и долгосрочную перспективу, основные задачи и принципы совершенствования государственного регулирования и поддержки развития предпринимательства.

Цель стратегии - формирование динамично развивающегося сектора малого и среднего предпринимательства, способного существенно улучшить структуру белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и рост доходов населения.

Основные задачи - создание благоприятных административно-правовых и экономических условий, формирование системы мер для качественного развития бизнеса и создание эффективной специализированной структуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Реализация стратегии планируется в два этапа: переходный этап - 2018-2020 годы (совершенствование институциональной базы и инфраструктуры), основной этап - 2021-2030 годы (создание и функционирование конкурентоспособного и адаптивного предпринимательского сектора национальной экономики).

В результате реализации стратегии при согласованных действиях госорганов и бизнеса долю субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме валовой добавленной стоимости планируется довести к 2030 году до 50%.

Республиканским госорганам, другим госорганизациям, подчиненным Совету Министров, местным исполнительным и распорядительным органам поручено использовать утвержденную стратегию при реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, госпрограммы "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" на 2016-2020 годы, разработке проектов программ социально-экономического развития страны, госпрограмм до 2030 года. То же самое касается разработки проектов законодательных актов и постановлений Совмина, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, подготовки предложений для проектов международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.-0-