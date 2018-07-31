31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году планируется заготовить 22,5 млн куб.м древесины, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Александр Сурта, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2018 году планируем заготовить 22,5 млн куб.м древесины. За I полугодие в Беларуси уже заготовлено более 12 млн куб.м древесины, в том числе организациями Минлесхоза - 9,3 млн куб.м", - сказал Александр Сурта.

На 1 января остатки заготовленной древесины составляли 2,3 млн куб.м. В I полугодии они снизились на 150 тыс. куб.м и составили 2,15 млн куб.м. Из них 1,2 млн куб.м - это дровяная древесина, которая заготовлена в том числе при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий. "Мы продолжаем бороться с усыханием сосновых насаждений. На сегодня при разработке этих насаждений мы заготовили уже порядка 6 млн куб.м. По нашим оценкам, усыхание сосновых насаждений в 2019 году пойдет на спад, а в 2020 году доля таких внеплановых рубок будет составлять не более 15-20%", - отметил начальник управления.

Как сообщалось, на территории Беларуси, особенно в южных регионах, наблюдается патологическое явление - массовое усыхание сосновых насаждений, которое получило название "короедное усыхание сосны". Экстремальные погодные условия последних лет (уменьшение количества осадков, понижение грунтовых вод, длительные засушливые периоды, ураганные ветра) привели к вспышкам массового размножения стволовых вредителей - вершинного и шестизубчатого короедов.-0-