28 сентября, Верхнедвинск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Беларуси в этом году планируется заготовить более 20 млн т силоса с превышением уровня 2017 года на 4-5 млн т. Об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер Михаил Русый на областном празднике тружеников села Витебской области, который в этом году принимает Верхнедвинск, передает корреспондент БЕЛТА.

Комментируя общие итоги работы агропромышленного комплекса, Михаил Русый отметил, что в целом нынешний сельскохозяйственный год сложился в стране неплохо, за исключением валового производства зерна. Недобор зерновых культур составил около 2 млн т. Восполнить его планируется за счет кукурузы. "Корма заготовили больше уровня прошлого года уже на 3 ц кормовых единиц на условную голову. Идет активная заготовка силоса. Планируем завершить ее до 1 ноября, заготовить более 20 млн т, что на 4-5 млн т превысит уровень прошлого года. Думаю, будем с кормами, а значит, будет и молоко, и мясо", - сказал Михаил Русый.

Касаясь ситуации в агропромышленном комплексе Витебской области, вице-премьер акцентировал внимание на серьезных изменениях, которые здесь происходят. "Еще много вопросов остается и в технологическом, и в организационном плане, но у региона есть потенциал и появился свой почерк. То, что в прошлом году здесь все по технологии запахали, в этом году вовремя посеяли, показало, что даже с учетом всех погодных сложностей для зерновых (хотя для других культур год сложился очень неплохим) работать и получать результат можно в любом регионе", - подчеркнул он. "Дело не в погоде, а в организации и соблюдении технологии", - уверен Михаил Русый.

Вице-премьер выразил теплые слова благодарности всем труженикам села, которые, несмотря на погодные испытания, проделали значительный объем работы и подчеркнул роль праздника хлеборобов в развитии регионов. В качестве положительного примера такой работы он привел Верхнедвинск. В райцентре к областным "Дажынкам" открылся физкультурно-оздоровительный центр, вручены ключи новоселам из многоквартирного дома, обновился районный Дом культуры и некоторые другие объекты.-0-