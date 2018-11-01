1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе-октябре реализовано гособлигаций на $242,3 млн и 68,4 млн евро, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства финансов.

За период с 1 января по 31 октября 2018 года на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь, номинированных в иностранной валюте, на сумму $242,3 млн и 68,4 млн евро, в том числе в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" - на сумму $230,8 млн и 68,4 млн евро.-0-