В Беларуси в январе реализовано гособлигаций на $6,2 млн

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе 2018 года реализовано гособлигаций почти на сумму $6,2 млн, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе 2018 года на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь, номинированных в иностранной валюте, в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" на сумму на $6,2 млн.-0-