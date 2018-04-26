В Беларуси впервые установлен тариф для зарядки электромобилей

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси впервые установлен тариф на электрическую энергию, отпускаемую ГПО "Белэнерго" и используемую для зарядки электромобилей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Данный тариф вводится с 1 мая и составляет Br0,15693 (без НДС) за 1 кВт·ч, что ниже общего тарифа для организаций, работающих в сфере услуг, на 48%.

Как пояснили в МАРТ, тариф установлен для дальнейшего развития рынка электромобилей, который является достаточно перспективным и быстрорастущим. "Решение об установлении тарифа на электрическую энергию направлено на стимулирование потребления электроэнергии электромобилями и, как следствие, замещение потребления нефтепродуктов, производимых из импортной нефти, электроэнергией, выработанной на отечественных электростанциях, в том числе БелАЭС", - отметили в пресс-службе.

Так как тариф на электрическую энергию применяется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по зарядке электромобилей, он подлежит индексации на изменение курса белорусского рубля к доллару США в соответствии с законодательством.

При формировании тарифа Министерство антимонопольного регулирования и торговли исходило из необходимости возмещения затрат на производство электроэнергии и получения энергоснабжающими организациями минимально необходимой прибыли для расширенного воспроизводства.

Указанный тариф сопоставим с тарифом на электрическую энергию для населения, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее выработку. Таким образом, основной потребитель данной услуги - население, получит возможность осуществлять зарядку автомобиля самостоятельно в домашних условиях или получать услугу по зарядке автомобиля посредством зарядных станций юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, оказывающих такие услуги, на сопоставимых условиях.

В МАРТ отметили, что государственному регулированию подлежит сам тариф на электрическую энергию, в то время как тариф на оказание услуги по зарядке автомобилей будет определяться хозяйствующим субъектом самостоятельно, исходя из конъюнктуры рынка с учетом затрат на покупку электрической энергии по указанному тарифу и иных затрат, связанных с оказанием услуги.-0-