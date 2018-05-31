31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белгородской области открыт центр технической поддержки БелАЗ, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"ОАО "БелАЗ" расширяет географию предоставления фирменных сервисных услуг: 28 мая официальный дилер предприятия компания "Автотехинмаш" открыла центр технической поддержки БелАЗ, отвечающий современным стандартам фирменного сервиса для потребителей. Новый объект по обслуживанию карьерных самосвалов находится в городе Губкине Белгородской области", - рассказали на предприятии.

В торжественной церемонии открытия центра приняли участие руководители ОАО "БелАЗ", ЗАО "Торговый дом "БелАЗ", ООО "Автотехинмаш", представители органов власти Белгородской области, городской администрации Губкина, деловые партнеры белорусского завода. "Центр позволит проводить техническое обслуживание и ремонт карьерных самосвалов, работающих на горнодобывающих предприятиях Центрального и Южного федеральных округов России", - отметили на предприятии.

На территории центра расположены склад запасных частей и комплектующих, административный блок и производственные цеха. Штат сотрудников составляет сегодня 20 специалистов. Для максимально оперативного обслуживания созданы 5 мобильных рабочих бригад, которые на специально оборудованных всем необходимым автомобилях выполняют ремонт любой сложности непосредственно в местах эксплуатации техники.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях. По результатам 2017 года БелАЗ занимает вторую строчку в рейтинге производителей карьерной техники по объемам реализации карьерных самосвалов большой грузоподъемности.-0-

Фото официального сайта "ОАО "БелАЗ"