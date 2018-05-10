В ЕАЭС будет проводиться оценка последствий применения защитных и антидемпинговых мер

10 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе будет проводиться оценка последствий введения защитных и антидемпинговых мер, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Коллегия ЕЭК утвердила порядок проведения оценки последствий воздействия специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры на конкуренцию на соответствующем товарном рынке ЕАЭС, - отметили в пресс-службе. - Документ определяет сроки, последовательность действий и требования к содержанию заключения об оценке последствий воздействия примененной защитной меры на конкуренцию на соответствующем товарном рынке союза. Например, это может быть рынок железнодорожных колес, стальных труб, используемых в нефтяной и газовой промышленности, или любой другой продукции из третьих стран, когда недобросовестные действия импортера могут причинить вред конкуренции".

Порядок позволит перейти на новый уровень взаимодействия комиссии и антимонопольных органов ЕАЭС, которые смогут представить в ЕЭК данные о последствиях вводимых мер для предприятий целых отраслей экономик ЕАЭС. По результатам подробного анализа и оценки полученной информации эксперты Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК дадут заключение о текущем состоянии конкуренции на соответствующем товарном рынке, а также оценку предполагаемому воздействию защитной меры на тот или иной товарный рынок союза с учетом вида и размера такой меры.

"При проведении специального защитного, антидемпингового или компенсационного расследования в случаях, когда дается заключение об оценке последствий, оно должно быть представлено в комплекте соответствующих предложений для Коллегии ЕЭК с итогами расследования, - добавили в пресс-службе. - Такой формат взаимодействия позволит Коллегии ЕЭК оценить все риски от вводимых мер и решить вопрос о целесообразности их применения".-0-