5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЕАЭС разрабатываются правила продления решений по ценовому регулированию. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович сегодня в пресс-центре БЕЛТА.
"Вместе с коллегами из ЕАЭС впервые применили меру по установлению ценового регулирования на отдельно взятую товарную группу. Она направлена на защиту сахарной отрасли. Комиссия (ЕЭК. - Прим. БЕЛТА) эту идею поддержала. Работаем в рамках комиссии над созданием правил по продлению решений по ценовому регулированию. Это не было определено в документах", - сказал Владимир Колтович.
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