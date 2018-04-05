В ЕАЭС создадут электронную систему прослеживаемости перемещения товаров животного и растительного происхождения

5 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе создадут электронную систему прослеживаемости перемещения товаров животного и растительного происхождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Создание электронной системы прослеживаемости перемещения товаров животного и растительного происхождения в ЕАЭС обсудили руководители уполномоченных государственных органов в области ветеринарного контроля (надзора) и карантина растений на совещании, которое прошло в ЕЭК по инициативе члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Валерия Корешкова", - отметили в пресс-службе.

Министр ЕЭК предложил сформировать в комиссии рабочую группу, которая разработает единые подходы по цифровому взаимодействию, включая использование электронных ветеринарных сертификатов в странах ЕАЭС. "Она займется, по сути, настройкой цифрового ветеринарного сегмента единой союзной информационной системы, - пояснили в пресс-службе. - В том числе вопросами обмена ветеринарными сопроводительными документами, выданными в электронном виде, а также формирования, ведения и применения общей базы данных о разрешениях на ввоз в союз (вывоз, транзит) грузов, подконтрольных ветеринарной службе. Это предложение поддержали участники совещания".

"Перемещение товаров в Евразийском экономическом союзе должно быть полностью прозрачным, - подчеркнул Валерий Корешков. - Внедрение современной информационной системы прослеживаемости позволит понимать движение на всех этапах продукции, подлежащей ветеринарному и карантинному фитосанитарному контролю".

На совещании обсуждались проблемные вопросы, связанные с формированием системы прослеживаемости продукции, которая ввозится на рынок союза и обращается на нем. "Стороны оперативно устранят проблемы технического характера, препятствующие налаживанию взаимодействия национальных информационных систем в этой сфере", - добавили в ЕЭК.

В комиссии напомнили, что в ближайшее время в странах ЕАЭС будут сформированы референтные лаборатории (центры) в соответствии с решением Совета ЕЭК. Участники совещания предоставят в ЕЭК перечни таких лабораторий, в первую очередь - по контролю показателей безопасности продукции переработки молока и мяса до вступления этого решения в силу в июне 2018 года.

Ранее Совет ЕЭК утвердил единые правила организации проведения лабораторных исследований (испытаний) при осуществлении ветеринарного контроля (надзора). Документ регулирует деятельность лабораторий (центров) и уполномоченных в области ветеринарии национальных органов, устанавливает требования к организации и проведению лабораторных исследований при ветеринарном контроле на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС. Применение этих правил позволит предотвратить ввоз товаров, опасных в ветеринарно-санитарном отношении или не соответствующих единым требованиям союза.-0-